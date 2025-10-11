Drucktechniken

bis

Bürgerhaus Hemelingen Godehardstr. 4, 28309 Bremen

Teilnehmer:innen zwischen 8 und 13 Jahren drucken im Workshop ganz ohne Druckerpresse mit Dingen, die sie im Alltag finden.  Das können Knöpfe, Blätter, Flaschenkorken, Draht, zerknülltes Papier usw. sein. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Sie stellen Kartoffel- und Polystyrol-Stempel her und lernen die Drucktechnik der Monotypie kennen. Gerne können interessante Dinge zum Drucken mitgebracht werden. Die Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, kreativ zu werden und verschiedene Druck- und Stempeltechniken auszuprobieren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro. Interessierte melden sich bitte telefonisch an.

Info

Herbstferien, Kreatives, Workshops
0421-456198
