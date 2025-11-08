Druckwerkstatt

Angeregt von der Entenkunst in der Duckomenta 2.0 und von den schönen Jugendstil-Ornamenten im Haus Riensberg gestalten Teilnehmer:innen ab 6 Jahren ihr eigenes Kunstwerk. Mit Stift, Farbe, Handreiber und Holzlöffel fertigen sie unter Anleitung der Künstlerin Gabriele Kroll einen Druck, den sie mit nach Hause nehmen dürfen. Von den Farben und Malerkitteln bis hin zu Werkzeugen und Druck-Utensilien wird alles zur Verfügung gestellt.

Bitte an Kleidung denken, die schmutzig werden darf.

Die Teilnahme kostet für Kinder 5 Euro, Erwachsene zahlen den Eintrittspreis in Höhe von 10 Euro.