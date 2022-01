Druckwerkstatt

Ausgerüstet mit Bleistift und Papier gehen Künstler:innen ab 8 Jahren in der Natur auf Entdeckungsreise und zeichnen ihren Lieblingsplatz, ihr Lieblingstier oder ihre Liebslingspflanze. Anschließend ritzen sie ihr Bild in eine Kunststoffplatte. Mit Farbe und Druckpresse verwandelt sich die Zeichnung in ein buntes Bild und fertig ist das kleines Kunstwerk.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldungen werden telefonisch oder unter wupp.bremen@yahoo.de entgegengenommen.