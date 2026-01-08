DSM unterwegs: Knotenworkshop

Rundtörn mit zwei halben Schlägen, Stopperstek, Palstek, Affenfaust oder Webeleinstek - Seemannsknoten haben klangvolle Namen und sehen im Falle von Zierknoten auch noch hübsch aus.

Nicht nur auf See sind die Verknotungen sinnvoll, sie helfen auch im Alltag dabei, Dinge zu befestigen oder zu verbinden. Im besten Fall lassen sich die Knoten schnell wieder lösen. In diesem Workshop für Kinder und Familien werden diverse Knoten gezeigt und deren Nutzen sowie Geschichte erklärt.

Interessierte können sich am Knoten probieren und diese für Geschenke, als Schlüsselanhänger, in der Natur oder natürlich direkt an Bord nutzen.

Für das DSM ist die Mitarbeiterin Cornelia Riml auf dem Festival Maritim mit dabei.