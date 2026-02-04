Expand © Jörg Sarbach Du. Wir. Und Ich.

Das Kollektiv KA2OH präsentiert seine neue Produktion für Kinder ab 3 Jahren. Ein Tag kann aufregend sein. Lustig. Spannend. Unheimlich. Voller Geschichten und Abenteuer. Manchmal möchte man all das alleine erleben – und manchmal am liebsten mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Genau so erleben DU und ICH ihren Tag.

Dann taucht ein großes, kuscheliges grünes Wesen auf: ein Freund zum Spielen, Knuddeln, Kämpfen und Lachen. Mit WIR kann man zu dritt, zu zweit oder auch allein sein.

Ein Stück über Freundschaft, was sie ausmacht, was sie aushält und was sie zusammenhält. Über die Gefühle, die dabei entstehen: Freude, Wut, Trauer – aber auch Glück, Geborgenheit und jede Menge Spaß.

Gemeinsam erleben, fühlen und lachen – dabei sein lohnt sich!