Du wurdest mit Flügeln geboren. Warum ziehst du es vor, durchs Leben zu kriechen?

Expand © Ulrich Schwecke Ulrich Schwecke, Du wurdest mit Flügeln geboren, Unser Lieben Frauen Kirche

Mit diesem Zitat des persischen Mystikers Rumi fordert der Bremer Künstler Ulrich Schwecke in seiner Ausstellung zum Nachdenken heraus: Warum entfalten die einen ihre Flügel, während andere scheitern oder destruktive Wege einschlagen?

Der Objekt- und Fotokünstler verwandelt die Kirche Unser Lieben Frauen in einen Raum der Reflexion. Im Zentrum der Ausstellung steht eine eindrucksvolle Foto-Installation im Altarraum: Rund 200 Schwarz-Weiß-Porträts zeigen Zwei- bis Vierjährige – Kinder aus der Nachbarschaft ebenso wie spätere Persönlichkeiten, darunter Greta Thunberg, Bürgermeister Andreas Bovenschulte oder Ex-Werder-Profi Andreas Herzog. Als Kleinkinder wirken sie alle unschuldig und liebenswert. Umso eindringlicher stellt Schwecke die Frage nach den eigenen Prägungen, Prämissen und Grenzen.

Schwebende Material-Objekte aus Federn, Holz, Stoff und Fundstücken laden Familien und Jugendliche dazu ein, eigene Glaubenssätze und Lebenswege zu hinterfragen.

Zu sehen bis 25. September 2026, Mo - Sa, 11 - 16 Uhr, Eintritt frei

Eröffnungsgottesdienst: Sonntag, 16. August, 10:30 – 11:30 Uhr mit Dialog statt klassischer Predigt mit Pastor Stephan Kreutz und Ulrich Schwecke, musikalisch umrahmt von Klavier und Cello. Im Anschluss persönliche Führung mit dem Künstler.