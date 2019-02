Dufte Bilder

Im Färbergarten der Städtischen Galerie Delmenhorst lernen Kinder wie man Farben aus Naturstoffen herstellt. In diesem besonderen Garten gedeihen die Färberpflanzen, von der Aussaat bis zur Ernte, um dann im Farblabor weiter verarbeitet zu werden. Mit den selbstgemachten Farben kann dann gefärbt, gemalt und gedruckt werden. Aber wie genau stellt man die Farben her und wie werden dann daraus auch noch duftende Bilder? In dieser Ferienveranstaltung werden sicher alle Fragen beantwortet und der Spaß nicht zu kurz kommen. Die Teilnahme beträgt 8 Euro und richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: 04221-14132.