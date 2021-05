× Erweitern © Claudia Hoppens / kek Kindermuseum Dufte - Nose on: Mitmachstation Duft-Flacons gestalten

Kinder, Jugendliche und Familien nähern sich an 14 Mitmachstationen dem Thema Nase und Geruch in der Kunst. Sie können zum Beispiel ihre Nase abformen, den Duft von Mut oder Freude herstellen, sich in eine Riesennase setzen, Duftbilder gestalten oder fantasievolle Flacons erfinden. So erleben sie die Bedeutung des Riechens und des Geruches aus unterschiedlichsten künstlerischen Positionen.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 20 März 2022 und ist Teil des "Smell it!"-Projektes, an dem zehn Bremer Institutionen der Gegenwartskunst teilnehmen. Es dreht sich um den Geruch in der zeitgenössischen Kunst.