Das Leben des ehemaligen Zirkusstars Holt Farrier ist aus den Fugen geraten, seit er aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Zirkusdirektor Max Medici stellt ihn trotzdem ein, damit er sich um einen neugeborenen Elefanten kümmert.

Der Kleine namens Dumbo wird wegen seiner riesigen Ohren gehänselt. Doch als Holts Kinder Milly und Joe herausfinden, dass ihr dickhäutiger Freund fliegen kann, ändert sich das. Der kleine Zirkus setzt alle Hoffnung in den besonderen Dickhäuter. Doch auch die Konkurrenz wird aufmerksam. Dumbo soll die Hauptattraktion des erfolgreichen Vergnügungsparks Dreamland werden. Doch in Dreamland geht es nicht mit rechten Dingen zu.Tim Burton lässt den Disney-Klassiker über den fliegenden Elefanten Dumbo in einer Realverfilmung wiederaufleben.

USA 2019, Regie: Tim Burton, mit Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito, 112 Min., FBW-Prädikat: Wertvoll, empfohlen ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.