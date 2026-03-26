Durchlässig: Eintauchen

Im Rahmen der Ausstellung Durchlässig lädt das DOKU zu einem kreativen Workshop rund um natürliche Farben ein.

Workshopleiter Wim Laage zeigt, wie aus Pflanzen faszinierende Farbnuancen entstehen – und warum sich dabei sogar Lila in Grün verwandeln kann.

Mit Zutaten wie Kurkuma, Salbei oder Rotkohl wird experimentiert, gefärbt und gestaltet. So können kleine Kunstwerke entstehen oder neue Muster für einen selbst genähten Kissenbezug. Verschiedene Pflanzenfarben und Materialien stehen vor Ort bereit. Wer möchte, kann auch eigene helle Stoffe oder alte Kleidungsstücke aus Pflanzenfasern mitbringen und ihnen im Workshop ein neues Aussehen verleihen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden für das DOKU sind willkommen.

Anmeldung gerne per Mail oder telefonisch; spontane Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen.