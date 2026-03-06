Expand © Wim M. Laage Durchlässig

Die Ausstellung lädt dazu ein, sich auf eine poetische und zugleich experimentelle Auseinandersetzung mit Farbe, Material und Wahrnehmung einzulassen. Im Mittelpunkt stehen textile Arbeiten, in denen flüssige Farbe auf gezielt zufällige Weise ihre Spuren hinterlässt. Durch Faltungen und Abbindungen wird der Verlauf der Farbe gelenkt – dennoch bleibt Raum für das Unvorhersehbare. Auch die Dauer der Färbung beeinflusst die Intensität der entstehenden Farbschichten und macht jeden Arbeitsprozess zu einem individuellen Moment zwischen Kontrolle und Zufall.

Viele der Arbeiten von Wim M. Laage entstehen aus dem Versuch heraus, flüchtige Eindrücke festzuhalten – Erinnerungen, Wahrnehmungen oder Stimmungen, die sich sonst nur schwer greifen lassen. Indem sie in textile Strukturen und Farbspuren übersetzt werden, werden diese vergänglichen Momente sichtbar und erfahrbar gemacht.

Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit den Werken und Teilnehmer:innen der Textilwerkstatt, wodurch unterschiedliche Perspektiven und Arbeitsweisen zusammenkommen und sich im gemeinsamen Prozess ergänzen.

Zu sehen bis 20.8., Mo - Mi 10 - 14, Do 12 - 14 Uhr, Eintritt frei.

Begleitend zur Ausstellung findet der Workshop „Eintauchen – Färben mit Pflanzenfarben“ am 24.6. statt.