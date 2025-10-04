× Erweitern © Serena Figuccio Durchs Netz gefallen

Kleine und große gehäkelte Tierfiguren an verschiedenen Orten in den Ausstellungen des Museums machen auf die von Menschen verursachten Umweltprobleme unserer Zeit aufmerksam.

Honigbiene, Eisbär und Hyazinthara sowie ein großflächiges gehäkeltes Korallenriff stehen symbolisch für die die verletzlichen Verbindungen innerhalb unserer Ökosysteme und machen auf Umweltverschmutzung, Artensterben und Klimawandel aufmerksam.

Während der gesamten Laufzeit der Installation sind alle Besucher:innen eingeladen, selbst kreativ zu werden: Das textile Korallenriff soll kontinuierlich erweitert werden. Ob Fisch, Koralle oder Seestern – jede gehäkelte Figur kann das fragile Unterwasserökosystem um ein weiteres Detail ergänzen. So soll ein wachsendes Gemeinschaftskunstwerk entstehen, das für den Schutz mariner Lebensräume sensibilisiert.

Eine Rätselrallye ist an der Museumskasse erhältlich und führt Kinder auf spielerische Weise durch die Welt der gehäkelten Tiere. Jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 15 bis 16.30 Uhr können Frauen zusammenkommen, sich austauschen und miteinander und voneinander verschiedene Handarbeitstechniken lernen. Der Verein HäkelHektar wird mit seinem Motto „Häkeln für den Klimaschatz“ immer mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr vor Ort sein, zum Mithäkeln einladen, sowie gehäkelte und gestrickte Produkte anbieten.