Echos des Wandels

Die jungen Tänzer:innen com Steptext Dance Poject proben für ihre neue Tanzproduktion 2026. Kinder, Jugendliche und ihre erwachsene Begleitung können den Probenprozess heute hautnah erleben, bevor das Stück im November Premiere feiert.

Der Zutritt ist zwischen 15 und 17 Uhr jederzeit und ohne Anmeldung möglich.

Ab 16:30 Uhr gibt das Ensemble bei einer kurzen Aufführung erste Einblicke in die entstehende Choreografie.

Tickets gelten für alle Events im Rahmen der LNDB und kosten für Kinder 5, Erw. 10/20/30 Euro.