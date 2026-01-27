Echt im Netz

"Für alle, die mitreden wollen", gibt es den kostenlosen Kurs für junge Menschen ab 10 Jahren zum Thema Medienkompetenz.

Fake News erkennen, fair diskutieren und Social Media kritisch nutzen: Hier lernen die Teilnehmenden, wie sie sich sicher und respektvoll online bewegen. Neben spannenden Themen rund ums Internet können auch eigene Fragen und Interessen eingebracht werden.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich einfach kostenfrei sich bei Rosa Petram vom Martinsclub an: jugend@martinsclub.de, 0421-33 11 80 55.