Eddy (oder ein anderer)

Frei nach Motiven aus den autobiografischen Romanen von Édouard Louis fragt Regisseurin Yeşim Nela Keim Schaub im Stück für Publikum ab 14 Jahren danach, wie frei wir eigentlich entscheiden können, wer wir sein wollen – und wie wir starren Rollenbildern entgegentreten.

Wie sehr muss man sich selbst verleugnen, um dazuzugehören? Für Eddy, der als queerer Junge auf dem französischen Land aufwächst, stellt sich diese Frage radikal. Sein Umfeld, das von harter Arbeit und Ausbeutung geprägt ist, scheint genau zu wissen, wie ein Mann zu sein hat: stark, hart, trinkfest und sicher nicht "schwul". Zeigt Eddy sich selbst so, wie er ist, widerfährt ihm Gewalt. Um den Schlägen zu entgehen, versucht er, sich anzupassen, schließt sich Jungs-Cliquen an, betrinkt sich und ist mit einem Mädchen zusammen. Als Eddy klar wird, dass er nur überlebt, indem er sich selbst belügt, bleibt nur noch eine Lösung: Er muss sich von seiner Vergangenheit befreien und fliehen, damit sich endlich ein Raum auftut, in dem er ein anderer werden kann. Oder er selbst.

Eintritt: 10 Euro

Für Bremer und Bremerhavener Schulen ist der Besuch der Vormittagsvorstellungen des Moks kostenlos! Kartenbestellungen hierfür sind unter 0421-3653345 (Mo - Do 10 - 13 Uhr) und mokskarten@theaterbremen.de möglich.