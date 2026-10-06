× Erweitern © Luftkind Filmverleih Edmund und Luzie

Edmund, das Eichhörnchen, und die kleine Bärin Luzie sind beste Freund:innen und leben in einem majestätischen Kastanienbaum im Herzen des Waldes.

Umgeben von Familie und ihrem Freundeskreis wachsen sie in einer Natur voller Abenteuer auf und lernen, füreinander da zu sein und sich zu unterstützen. Ob fröhliche Familienfeste, verschneite Schatzsuche oder eine lustige Schneeballschlacht – gemeinsam erleben sie den Wechsel der Jahreszeiten und den Zauber des Winters.

Am 20.12. mit Waffelbacken!

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

F 2026, Regie: François Narboux, Animation, 45 Min., empfohlen ab 4 Jahren