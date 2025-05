Bildung trifft auf digitale Verwaltung

Estland gilt als europäisches Vorzeigeland für digitale Bildung. Die dreiteilige Webinar-Reihe "EdTech Estonia. Digitale Impulse für Deutschland" für Bildungsentscheider:innen, Schulträger, Verwaltungsexpert:innen und Lehrkräfte möchte den internationalen Erfahrungsaustausch stärken und neue Wege für Zusammenarbeit, Pilotprojekte und nachhaltige Digitalisierung im deutschen Bildungssystem aufzeigen.

Das deutsche Bildungssystem kämpft mit erheblichen Herausforderungen: Viele Schulleitungen sind überlastet, was zu gesundheitlichen Problemen wie Burnout führen kann. Gleichzeitig bleibt der Lehrermangel landesweit ein drängendes Problem. Zudem werden MINT-Fächer in Schulen häufig vernachlässigt, obwohl sie für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft entscheidend sind.

Im kostenfreien Webinar werden bewährte Lösungen vorgestellt, die Teilnehmenden erhalten exklusive Einblicke in Demo-Versionen der Tools und haben die Möglichkeit, sich im Anschluss direkt mit den estnischen Anbietern auszutauschen.

Die Reihe startet mit einem Webinar zur digitalen Verwaltung an Bildungseinrichtungen und zeigt, wie digitale Tools den Verwaltungsaufwand an Bildungseinrichtungen erhebllich reduzieren und gleichzeitig die Kommunikation mit Schüler:innen und Familien verbessern können.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung.

Wie sehen Lehrkräfte, Schüler:innen und Eltern in Deutschland die digitale Transformation der Schulen? Diese aktuelle Umfrage bietet Einblicke in den aktuellen Stand der digitalen Bildung in Deutschland: Download Link

Weitere Webinare sind für den Herbst 2025 geplant, Details dazu folgen. Jede Sitzung befasst sich mit einigen der aktuell dringendsten Herausforderungen im deutschen Bildungssektor.

Weiterführende Informationen zu digitalen Bildungstools aus Estland sowie die Umfrage zum Download sind hier zu finden.