Egal war gestern

Der Bremer Autor Jörg Isermeyer liest für Kinder ab 9 Jahren aus seinem neuen Roman zum Thema Rechtsruck und Gefährdung der Demokratie.

Über das Buch: Alle in der Schule kennen Finn und Lennard wegen der witzigen Videos, die sie auf ihrem Social-Media-Kanal posten. Die beiden träumen davon, berühmt zu werden. Alles läuft super, bis sie einen Deal mit Sam machen, einer Schülerin, deren Eltern aus Angola stammen. Der Plan, sich gegenseitig zu pushen und die Reichweiten zu erhöhen, funktioniert sofort – doch ganz anders, als Finn es erwartet hat. Hasskommentare statt Lach-Emojis. Gleichzeitig registriert Finns Vater, Lehrer an der Schule seines Sohnes, wie rassistische, antidemokratische Äußerungen salonfähig werden. Als er die Situation in einem Brandbrief beklagt, steht er plötzlich selbst am Pranger. Und mit ihm Finn.

Die Lesung wird im Wall-Saal im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche veranstaltet (Zugang von außen über Am Wall). Der Eintritt ist frei.