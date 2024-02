Ei ist nicht gleich Ei

Bei dem Begriff "Ei" denkt man häufig zunächst an das Hühnerei, vielleicht noch an die Eier anderer Vögel. Aber es gibt viele eierlegende Tiere! Einige davon entdecken Familien während der Führung und natürlich wird es auch Wissenswertes über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Größen und Funktion von Eiern und die Entwicklung eines Lebewesens in der Eierschale zu hören geben.

Die Führungsgebühr beträgt 2 Euro für Kinder ab 7 Jahren und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Eintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Für Kinder unter 7 Jahren ist der Eintritt frei.