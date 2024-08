Eichhörnchen-Futterstation

Teilnehmer:innen ab 8 Jahren (kleinere Kinder bitte nur in Begleitung) gestalten eine Futterstation für Eichhörnchen. Außerdem lernen sie, was Eichhörnchen gerne im Winter fressen und wie die Pelztiere im Winter bei der Nahrungssuche unterstützt werden können.

Das Mitmachen kostet 25 Euro zuzüglich Eintritt für Erwachsene in Höhe von 7 Euro. Interessierte melden sich bitte bis zum 1. Oktober telefonisch oder per E-Mail an.