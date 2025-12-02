Eichhörnchen im Winter

Heute versuchen Kinder ab 6 Jahren, Eichhörnchen zu entdecken und gehen der Frage nach, wie Eichhörnchen überwintern. Die Gruppe macht einen winterlichen Spaziergang über das Gelände und durch das angrenzende Parzellengebiet. Mit etwas Glück beobachten sie dabei Eichhörnchen auf Futtersuche. Um sie dabei zu unterstützen, können sie Nüsse, Samen und Kerne in ihr Suchgebiet legen und die Futterstellen auf dem Gelände befüllen.

Bitte telefonisch oder per Mail anmelden.