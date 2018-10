Die Veranstaltung dreht sich rund um das Thema "Eichhörnchen" und ist für Kinder, Jugendliche und Ältere geeignet. Es werden Fragen beantwortet, wie z. B.: Was frisst das Eichhörnchen am liebsten? Wie schützt es sich vor Feinden oder wie verbringt es den langen Winter? Anschließend stellen die Teilnehmer eine kleine Bastelarbeit her.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung wird benötigt.