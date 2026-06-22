Ein Baum – viele Welten

Ein Baum ist viel mehr als Stamm und Blätter! Was passiert eigentlich unter unseren Füßen? Und wer wohnt ganz oben im Blätterdach? An zwei spannenden Tagen entdecken Mädchen und Jungen ab 6 Jahren die vielen kleinen Welten auf, in, an und unter dem Baum. Sie erforschen den Boden, suchen Spuren von Tieren und lernen den Park als Zuhause für unzählige Lebewesen kennen – spielerisch, kreativ und mit viel Bewegung.

Das Ferienangebot wird am 22. und 23. Oktober veranstaltet. Die Kosten belaufen sich auf 70 Euro. Anmeldungen sind online möglich.