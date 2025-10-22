Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte? Was Bilder uns erzählen

Von der Meteor-Expedition wissen wir dank Tagebucheinträgen und Fotografien viel über den Verlauf, die Forschung und auch das Leben an Bord. Doch die Bilder zeichnen auch ein Bild der Zeit. In der Ferienaktion betrachten 8- bis 12-Jährige Fotos der Expedition und entdecken, wie die Menschen damals gelebt und gearbeitet haben. Danach versuchen sie sich selbst in einer Fotografie, die mehr sagt als 1000 Worte.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per E-Mail. Der Anmeldeschluss ist der 16. Oktober.