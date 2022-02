Ein buntes Boot Marke Eigenbau

Maritimes Flair im Bremer Norden: Ende Mai findet wieder die Pappbootregatta im Vegesacker Hafenbecken statt. Hieran beteiligt sich auch der Martinsclub Bremen e. V., der ein Team stellen wird. Dazu lädt der Martinsclub alle interessierten Kinder und Jugendlichen ein, in gemeinsamer Bastelarbeit ein Pappboot zu bauen, mit dem die Gruppe dann an der Regatta teilnimmt. Ziel dabei: Getreu dem eigenen Motto – „Wir bieten das ganze bunte Leben“ – will der Martinsclub das bunteste Boot von allen präsentieren.

Die Basteltreffen finden ab dem 17. Februar immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung.

Interessierte werden gebeten, sich bei Marco Bianchi, telefonisch oder unter vegesack@martinsclub.de anzumelden.