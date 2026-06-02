× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Gelebte Geschichte, Ein Dorf unter Napoleon

Wie lebten die Menschen in einer Zeit voller Unsicherheit, als Napoleon weite Teile Europas beherrschte?

An diesem besonderen Geschichtswochenende können Familien den Alltag des frühen 19. Jahrhunderts hautnah erleben. Historische Darsteller:innen verwandeln das Dorf in eine lebendige Kulisse und zeigen eindrucksvoll, wie Soldaten, Handwerker und Dorfbewohner:innen damals ihren Alltag meisterten.

Rund um ein authentisches Militärlager gibt es viel zu entdecken: Besucher:innen erleben Vorführungen zum Lagerleben, beobachten historische Übungen und erhalten spannende Einblicke in Ausrüstung, Kleidung und das Leben der Soldaten auf ihrem Weg in die Befreiungskriege. Gleichzeitig zeigen Dorfbewohner:innen traditionelle Handwerks- und Hausarbeiten, wie sie vor mehr als 200 Jahren selbstverständlich waren – vom Weben und Sticken bis zum Waschen und anderen alltäglichen Tätigkeiten.

Besonders für Familien bietet die Veranstaltung zahlreiche Gelegenheiten, Geschichte mit allen Sinnen zu erleben. Besonders Neugierige dürfen den historischen Akteuren Fragen stellen und spannende Hintergründe über das Leben in einer bewegten Epoche erfahren.

Der Eintritt ist für Kinder kostenfrei, Erwachsene zahlen 7 Euro.