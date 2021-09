Engagement, das Glücksmomente schenkt

Kinder wachsen mit ungleichen Startbedingungen auf. Viele Kinder in Deutschland leben in belastenden familiären Situationen, leiden unter Armut, fehlenden Bezugspersonen oder einem fehlenden sozialen Netzwerk.

Die mitKids-Aktivpatenschaften wirken ungünstigen Startbedingungen entgegen, indem sie Kindern ab 2 Jahren aus belasteten Familien ehrenamtliche Pat:innen beiseitestellen. In wöchentlichen Treffen in Eins-zu-Eins-Betreuung stehen die Kinder im Mittelpunkt und erhalten die Extraportion Zuwendung, die sie so gut gebrauchen können. Sie machen neue Erfahrungen und gewinnen Selbstvertrauen. Außerdem werden durch die Pat:innen als verlässliche Bezugsperson neben der Familie ihre seelische Gesundheit gefördert und die Entwicklung von Sozialkompetenzen unterstützt.

Patenschaftsbegleiter:innen haben Spaß am Umgang mit Menschen, sind offen, tolerant und einfühlsam, kommen schnell mit anderen ins Gespräch, haben eine gute Menschenkenntnis und eine ordentliche Portion Lebenserfahrung.

Menschen, die als Patenschaftsbegleiter:in aktiv werden wollen, können sich heute im Online-Vortrag über das Projekt "mitKids" informieren. Anmeldungen erfolgen telefonisch oder unter klug@freiwilligen-agentur-bremen.de.