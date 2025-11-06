Ein Fall für Die drei !!!

Autorin Maja von Vogel liest aus ihren spannenden Krimis rund um die cleversten Nachwuchsdetektivinnen der Stadt. Sie nimmt Kinder, Eltern und Krimifans jeden Alters mit in die Welt von Mut, Freundschaft und kniffligen Fällen.

Es besteht die Möglichkeit, der Autorin im Anschluss Fragen zu stellen und Autogramme zu erhalten. Ob eingefleischter Fan oder neue Miträtselnde – hier kommen alle auf ihre Kosten!