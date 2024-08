Ein Fest für alle

× Erweitern © Caspar Sessler Bremer Philharmoniker, Orchestergruppenfoto Bremer Philharmoniker, Bremen, 2023-08-31, Foto: Caspar Sessler

Pünktlich zum Auftakt ihrer 200. Spielzeit präsentieren sich die Bremer Philharmoniker in Feierlaune und laden zum großen Fest für die Musik, für 200 Jahre Freude am Musizieren und am Zuhören, für die Begeisterung, das Staunen und das Genießen.

Eröffnet wird das Programm mit festlichen Bläserfanfaren. Zu erleben sind außerdem unterhaltsame Musikworkshops, vergnügliche Familienkonzerte, ausgewählte Kammermusiken, temperamentvolle Mitmachsessions und Führungen durch die Musikwerkstatt sowie die Fotoausstellung "MusikSport" mit Arbeiten der Fotografin Jutta Drabek-Hasselmann – selbstverständlich mit passender musikalischer Begleitung.

Den Abschluss bildet ein großes Orchesterkonzert unter der Leitung von Generalmusikdirektor Marko Letonja. Das „Fest für alle“ zeigt das Orchester in all seinen Facetten, klassisch und genreübergreifend, vertraut und experimentell, laut und leise, feierlich und ausgelassen.

Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgen Getränke- und Imbissstände.