Ein Garten für alle

Jeden Donnerstag treffen sich Familien zum gemeinsamen Gärtnern. Das Angebot ist kostenfrei und man kann jederzeit ohne Anmeldung dazustoßen.

„Gemeinsam wollen wir verschiedene Kräuter und Gemüsesorten anbauen, ernten und sie später über dem Lagerfeuer oder in einer Gemeinschaftsküche verarbeiten und genießen“, erläutert Scarlett Gac Cáceres vom BUND Bremen die Aktivitäten. Weitere Infos unter 0421-7900242 oder per Mail an Scarlett.Gac@bund-bremen.net