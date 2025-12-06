× Erweitern © Karin Demuth Ein Haufen Filme - Film "Eine neue Windel"

Auf der großen Leinwand werden Kindern ab 4 Jahren sechs Kurzfilme und Musikvideos über die Erzeugnisse der Verdauung gezeigt, die auf Liedern des Albums "ein Haufen Lieder" basieren. Der Stop-Motion-Film "Ein Haufen Glück" erzählt beispielsweise von einer Hundeliebe, die auf die Kacke haut. Beim Abenteuer "Ich muss mal" tanzen alle zum Pipi-Tanz. Ein ganzes Universum gibt es beim Film "Die Ballade von Pipi-Kaka" zu entdecken: Berge aus Scheiße, Seen aus Pipi und eine Königin auf dem Kuhfladen-Thron. Die Filmschaffenden werden anwesend sein und machen mit den Kindern Pralinen in Kackhaufenform.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.