× Erweitern © Motlys Ein helles Funkeln

Im norwegischen Filmabenteuer für Zuschauer:innen ab 10 Jahren träumen Ronja und ihre ältere Schwester Melissa von einem Ferienhäuschen im Wald, wo es gesellig zugeht.

Ein Ort, an dem ihre Familie funktioniert. In der Realität ist ihr Vater aber arbeitslos und die Mutter fehlt. Als ihr Vater einen Job als Weihnachtsbaumverkäufer bekommt, malt sich Ronja ihre Zukunft aus: Es gibt frische Säfte und vielleicht sogar auch Geschenke? Ihre Schwester sieht das skeptisch und es kommt, wie sie vermutet. Der Vater beginnt erneut zu trinken und verschläft den Tag. Er bringt Ronja nicht zur Schule, kocht nicht mehr, erzählt ihr keine Gutenachtgeschichten. Doch zum Glück gibt es in Ronjas Leben Freund:innen, und auch der fremde Nachbar wird zu einer echten Bezugsperson.

Der Film basiert auf der Buchvorlage „Andere Sterne“ von der norwegischen Schriftstellerin Ingvild H. Rishøi.

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

NOR 2025, Regie: Ida Sagmo Tvedte, mit Luiza Idrizi, Anna D. Sverrisdottir, 90 Min., empfohlen ab 10 Jahren