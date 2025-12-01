× Erweitern © Studiocanal Ein Junge namens Weihnacht

Der Film erzählt die Ursprungsgeschichte des Weihnachtsmanns als ein Märchen über den elfjährigen Nikolas, der in Armut mit seinem Vater lebt. Nach der Abreise seines Vaters auf eine gefährliche Suche nach Wichtelgrund begibt sich Nikolas, begleitet von seiner Maus Miika und einem Rentier namens Blitzen, auf eine Reise durch den Norden, um ihn zu finden und die Hoffnung in die Welt zurückzubringen. Auf diesem Abenteuer begegnet er Elfen und Wichteln und entdeckt die wahre Bedeutung von Weihnachten.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Einlass ist ab 15:30 Uhr.

Abenteuerfilm, GB 2021, Regie: Gil Kenan, mit Henry Lawfull, Jim Broadbent, Maggie Smith, 103 Min., FBW-Prädikat: besonders wertvoll, empfohlen ab 10 Jahren