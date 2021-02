Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas‘

Das Osterfest steht vor der Tür und deswegen präsentieren Kinder in der Sendung "Kakadu für Frühaufsteher" heute Ostergedichte von Arne Rautenberg, Eduard Mörike, Heinz Erhardt, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben oder Mascha Kaléko. Im Raum steht die Frage, wer eigentlich die Ostereier bringt. In vielen dieser Gedichte übernimmt der Hase die Aufgabe, da er sie angeblich verstecken kann, ohne entdeckt zu werden. Weiterhin handeln die Gedichte von lauen Frühlingslüften Eiern in allen Farben und natürlich Schokoladenosterhasen.

Die Sendung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Sendung verpasst? Wer möchte, kann sich alle Folgen nach der Ausstrahlung hier anhören.