Ein neuer Freund für Tommy Tom

Endlich Winter! Der orangefarbene Kater Tommy Tom und die graue Katze Mauzi Maus freuen sich darauf, im Schnee herumzutoben. Doch beim Spielen im Garten machen die beiden eine schlimme Entdeckung...

Im Nachbarhaus lebt nun ein Hund! Und der Hund ist riesig groß und auch richtig laut! Voller Angst fliehen Tommy Tom und Mauzi Maus auf einem Schlitten vor dem Hund. Unterwegs erleben sie viele Abenteuer mit anderen Tieren. Doch der Schreck ist groß, als sie merken, dass der Nachbarshund ihnen gefolgt ist. Was nun? Ist er wirklich so gefährlich wie die beiden denken? Nach der beliebten niederländischen Kinderbuchreihe von Jet Boeke, ein großer Spaß für kleine Zuscher:innen ab 4 Jahren, verständlich erzählt, liebevoll animiert und perfekt für den ersten Kinobesuch.

Kinder zahlen 3, Erwachsene 6 Euro Eintritt.

NL 2024, Regie: Joost van den Bosch, Erik Verherk, Animation, 60 Min., FSK 0