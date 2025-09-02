Ein Pinguin namens Lindberg

Ein Pinguin, der sich nichts sehnlicher wünscht als zu fliegen – was ihm trotz vieler kreativer Erfindungen nicht gelingt. Erst als ein Papagei ankommt, der ganz anders ist als alle anderen, kommt unser Pinguin seinem Traum ein ganzes Stück näher.

Das Figurentheater mit Schauspiel, Musik und offen geführten Tischfiguren zeigt Kindern ab 4 Jahren eine poetische Geschichte über Ausgrenzung, Fremdsein und Freundschaft. Es wird im Rahmen der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung aufgeführt.

Der Eintritt ist frei.