© Figurentheater Ekke Nekkepen Ein Pinguin namens Lindberg

Ein Pinguin, der sich nichts sehnlicher wünscht als zu fliegen – was ihm trotz vieler kreativer Erfindungen nicht gelingt. Erst als ein Papagei ankommt, der ganz anders ist als alle anderen, kommt der Pinguin seinem Traum ein ganzes Stück näher.

Das Figurentheater Ekke Nekkepen zeigt Kindern ab 4 Jahren mit Schauspiel, Musik und offen geführten Tischfiguren eine poetische Geschichte über Ausgrenzung, Fremdsein und Freundschaft.

Der Eintritt kostet 8 Euro.