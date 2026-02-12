× Erweitern © Figurentheater Ekke Nekkepen Ein Pinguin namens Lindberg

Das Figurentheater Ekke Nekkepen zeigt Kindern ab 4 Jahren mit Schauspiel, Musik und offen geführten Tischfiguren eine poetische Geschichte über Ausgrenzung und Fremdsein.

Der kleine Pinguin Lindberg lebt auf einer Insel, die das ganze Jahr über mit Eis bedeckt ist. Während die anderen Pinguine ihren täglichen Pflichten nachgehen und sich mit dem gefräßigen Seeleoparden herumschlagen müssen, hat unser kleiner Lindberg nur einen Traum: Er wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal im Leben wie ein Vogel zu fliegen. Aber alle seine mehr oder weniger kuriosen Erfindungen scheitern. Doch eines Tages wird eine Kiste angeschwemmt, aus der ein ständig frierender Papagei aussteigt. Und mit dessen Hilfe kommt Lindberg seinem Traum ein ganzes Stück näher.

Die Tickets kosten 6 Euro und sind über Nordwest-Ticket erhältlich.