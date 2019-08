Ein Sommernachtstraum

Wer kennt sie nicht, Sommernächte, die an Träume erinnern und die uns verzaubern können. Die 12. Klasse der Tobias Schule hat sich bereits im vergangenen Schuljahr mit den verschiedenen Realitätsebenen des Sommernachtstraumes beschäftigt und sich sogar an der anspruchsvollen und gleichzeitig sehr bildhaften Sprache Shakespeares versucht (natürlich in deutscher Übersetzung).

Bereits vor mehr als 400 Jahren hat William Shakespeare sich diesem Thema gewidmet und das gleichnamige Stück für seine Londoner Schauspieltruppe geschrieben. Noch heute gehört es zu den meist aufgeführten Theaterdarbietungen.