Ein Spieleautor beantwortet Kinderfragen

Den ganzen Tag Spiele spielen, sich witzige neue Regeln ausdenken und dafür sogar Geld bekommen – wäre das nicht ein absoluter Traum? Der Bremer Friedemann Friese hat tatsächlich sein Hobby zum Beruf gemacht und ist professioneller Spieleerfinder geworden.

× Erweitern © privat Spieleerfinder Friedemann Friese

Wie der Arbeitsalltag des Spieleautors mit den grünen Haaren nach dem Weckerklingen aussieht, ob er ein guter Verlierer ist und wie sein Lieblingsspiel heißt, erfahren neugierige Kinder heute im Universum Bremen. In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre können die Mädchen und Jungen den kreativen Erfinder mit ihren Fragen löchern und erfahren, wie er auf seine Spielideen kommt, in welchen Ländern seine Spiele verkauft werden und ob Friedemann Friese sein echter Name ist. Und gibt es eigentlich einen Grund, warum er seine Haare immer so auffällig grün färbt?

Der Nachmittag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Juhuuu, Besuch!“, bei der Menschen mit ungewöhnlichen Berufen in das Mitmach-Museum eingeladen werden und sich den unverblümten Kinderfragen stellen. Diese können auch bereits im Vorfeld mitgeteilt werden – ganz einfach als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Universum. Unter allen Teilnehmenden werden zwei Eintrittskarten für das Science Center verlost.

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten, der für Kinder 12 Euro, für Erwachsene 18 Euro und für Familien 42 Euro beträgt. Um eine vorherige telefonische Reservierung wird gebeten.