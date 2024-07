Ein Sternbild für Flappi

Flappi ist eine kleine neugierige Fledermaus, die sich Fragen über den Himmel stellt. Da sie im Kreise ihrer Artgenossen keine Antworten findet, zieht sie hinaus in die Welt der Menschen. In einer Sternwarte erfährt sie von Sternen, Sternbildern und dem Mond. Tief beeindruckt setzt sie ihre nächtliche Reise fort und trifft auf Skybat, ein legendäres Fledertier vom Mond. Gemeinsam suchen sie nach einem neuen Sternbild am Himmel: der Fledermaus.

Bei der Planetariumsshow für Publikum ab 4 Jahren werden Bilder auf die Innenseite der Kuppel projiziert und dazu eine Geschichte erzählt. Der Eintritt beträgt 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.