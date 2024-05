Ein Stück Liebe

Pretty Playful Productions begibt sich in ihrem Tanztheaterstück für Publikum ab 12 Jahren auf die Suche nach dem Kern der romantischen Liebe, ein Thema, das so groß und scheinbar weltbewegend ist, dass es nur Stück für Stück erschlossen werden kann. Gemeinsam mit den Zuschauer:innen begeben sie sich in die reißende Strömung der Liebesflut unserer Gesellschaft. Wer schwimmt mit und wer schwimmt gegen den Strom? In einem immersiven Raum, der von Performer:innen sowie dem Publikum selbst belebt wird, gehen sie den Fragen dieser Herzensangelegenheit nach. “Das Ziel der Liebe ist zu lieben, das ist alles” schrieb schon Oscar Wilde, aber was ist Liebe? Welche Formen von Liebe gibt es? Und was bedeutet es wirklich, sich zu verlieben? Wie fühlt es sich an, "InLove” zu sein, und was wird dann vielleicht daraus?

Zum Stück gehört ein dreißigminütiger Workshop.

Eintritt: 5, 10, 15 Euro nach Selbsteinschätzung

Die Tickets gibt es bei Nordwest-Ticket online und in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Konkrete Anfragen von Schulklassen bitte an Larissa Günthör unter prettyplayfulproductions@gmail.com.