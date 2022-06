Ein Tag för Lütte

× Erweitern © Matt & Basti Kinderlieder Matt & Basti Kinderlieder

Das Kindertheater im Schlachthof und das Kindertheater Netzwerk des LAFDK e.V. Bremen laden zum kunterbunten Familientag im und auf dem Gelände des Schlachthofs ein.

In zahlreichen Aufführungen erleben sie die Vielfalt der Kindertheaterszene, können mit den Künstler:innen ins Gespräch und in Workshops selbst Theater machen. Die In- und Outdoor-Räume des Schlachthofs bieten dafür eine spannende Kulisse, in der Kinder und Erwachsene zum Staunen, Lachen, Mitmachen und Fragen eingeladen sind. Sie begegnen einer verzauberten Prinzessin mit dem Figurentheater Regenbogen, bewegten Muster mit dem Tanztheater Pretty Playful Productions, Geschichten, die aus dem Moment entstehen mit den Improtalenten der compania t und eine bebende Arena, wenn Matt & Basti die Menge zum Mitsingen animieren.

Außerdem können Gesichter in wilde Tiere und Prinzessinnen verwandelt werden, Plastikmüll bekommt eine spielerisch neue Form, und im Mitmachzirkus des Zirkusviertels wird jongliert und geturnt.

Programm:

11 Uhr: „Die verzauberte Prinzessin“, Regenbogen Theater mit Puppen, in der Arena

12 Uhr: Mitmachtheater mit Alex Benthin, auf dem Außengelände

13 Uhr: „Musterfieber“ Tanztheater mit Pretty Playful Productions für Kinder, in der Kesselhalle

14 Uhr: "Figurenbau aus Müll" mit Myra und Charlotte auf dem Außengelände

15 Uhr: "Die Geschichtenfinder" Improtheater von Compania T für Kinder, in der Arena

16 Uhr: Zirkusviertel Mitmachzirkus, in der Kesselhalle

17 Uhr: „Matt & Basti – jetzt geht´s ab“, Konzert, in der Arena

Die Tageskarte kostet 15 Euro, der Eintritt zu einer Einzelvorstellung 5 Euro pro Person.