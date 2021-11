Zeit für Zirkus

× Erweitern © Zirkusviertel La Strada Ein Tag für Zirkus, Mitmachzirkus

"La Strada", Bremens Festival für internationale Straßenkünste richtet den bundesweiten "Tag für Zirkus" in Bremen aus und lädt Kinder und Erwachsene zu Aufführungen, Austauschangeboten, Ausstellungen, Workshops und Podcasts ein.

Am und im Güterbahnhof gibt es vom Mitmachzirkus für die Kleinsten über eine Jonglage-Dauerausstellung und Kurzfilmen bis hin zur artistischen Lesung aufregende Momente, atmosphärische Darbietungen und tiefgehende Denkanstöße zu erleben.

Am Vormittag baut das Zirkusviertel seine mobile Manege auf und lädt Kinder ein, selbst einmal artistische Kunststücke zu probieren. Die erfahrenen Trainer:innen des Bremer Zentrums für Zirkus & Artistik zeigen und erklären einfache Tricks mit dem Diabolo, mit Jonglierbällen oder den beliebten Flower-Sticks. Sie geben Hilfestellung beim Balancieren auf dem Drahtseil, beim Rollen auf dem Rola Bola oder beim Bezwingen auf der großen Kugel. Mit der richtigen Anleitung lassen sich schnell erste Erfolge erzielen. Sogar die jüngeren Kinder ab 4 Jahren können schon die ersten Jongliererfahrungen machen. Nicht nur Kinder sind eingeladen die faszinierende Welt des Zirkus kennenzulernen, auch Erwachsene können alles ausprobieren. Wer dann Lust auf mehr bekommen hat, kann in einer regelmäßigen Gruppe des Zirkusviertels seine Skills ausbauen. Das Zirkusviertel hat neben seinem Standort im Bremer Viertel übrigens auch Angebote in Findorff.

Das Publikum kann Verweilen, Schauen oder Mitmachen, Staunen und Nachdenken – ohne Eintritt, bei Kaffee und Kuchen, den ganzen Tag lang.

Die einzelnen Programmpunkte sind hier zu finden.