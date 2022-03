Ein Tag Zirkus!

× Erweitern Foto: Manja Herrmann Partnerakrobatik, Zirkusviertel Bremen

Bremens "Zentrum für Zirkus & Artistik" hat eine neue Dependance: Am Tag der offenen Tür sind Menschen von klein bis groß und jeden Alters eingeladen, die Angebote in Workshops und Zirkusdisziplinen kennenzulernen und selbst auszuprobieren.

13 Uhr: Infocafé und Jonglierbälle basteln

15 bis 16:15 Uhr: Workshop 1: Akrobatik (Kinder ab 8 Jahre + Eltern/Bezugsperson) mit Grundübungen und Menschenfiguren

16:30 bis 17 Uhr - Workshop 2: Equilibristik (Jugendliche ab 10 Jahre + Eltern/Bezugsperson) mit Training der Balance-Disziplinen Einrad, Seil, Kugel und Rola Bola

18 bis 19:15 Uhr - Workshop 3a: Jonglage (Jugendliche ab 12 Jahre + Eltern/Bezugsperson) mit verschiedenen Requisiten wie Diabolo, Flower Sticks, Teller und/oder Grundlagen der Wurfjonglage mit Tüchern oder Bällen

18 bis 19:15 Uhr - Workshop 3b: intensive Sprungartistik (Jugendliche ab 12 Jahre + Eltern/Bezugsperson) mit Rope Skipping (Seilspringen) und Hoop Diving (chinesische Reifen)

Alle Angebote an diesem Tag sind kostenlos. Für die bessere Planung freut sich das Team über eine Anmeldung unter Angabe der gewünschten Workshops per E-Mail an info@zirkusviertel.de