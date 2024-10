Ein total genialer Mummeltag

Die Bücherei lädt Kinder ab 4 Jahren zu einem fantasievollen BilderBuchKino ein.

Erzählt wird die Geschichte der kuschelweichen Mummels. Da ist die Mutter, die mit ihren sechs bunten Kindern samt Baby eigentlich ins Hallenbad gehen möchte. Alles ist eingepackt, die Freude groß, aber leider ist das Bad geschlossen. Die Enttäuschung ist groß, doch Mama hat einen Plan B: Sie bittet ihren Sohn, in seinem Smartphone einen Fluss in der Nähe zu suchen. Zum Glück findet er einen und die Stimmung bessert sich schlagartig. Los geht's. Am Fluss breitet man die mitgebrachten Sachen aus, picknickt und spielt. Am Abend zu Hause spricht man zusammen über diesen Tag. Was war nicht schön? Was war mittelschön? Was war gut? Jeder kommt zu Wort.