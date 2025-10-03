Türen auf mit der Maus: Eine Frage der Balance

bis

Buxtehude Museum St.-Petri-Platz 11, 21614 Buxtehude

Wie viele Holzklötzchen passen auf meine frei hängende Holzscheibe? Unter dem Motto "SpielZeit!" fertigen Bastler:innen anlässlich des Maus-Türöffnertags ein historisches Geschicklichkeitsspiel an, bei dem der gewinnt, der die meisten Klötzchen so ablegt, dass nichts herunterrutscht.

Anmeldungen für das kostenlose Angebot sind per E-Mail möglich.




bis
