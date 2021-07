× Erweitern Foto: Nikolai Wolff-fotoetage Eine große Nachtmusik Musikfest Bremen, Eine Große Nachtmusik, 19.8.2017

Vorhang auf! Wem der Sinn nach schwelgerischen Orchesterklängen steht, wer ein Streichquartett hören möchte, Lust auf himmlische Gesänge hat, eher auf Jazz steht oder auf eine bunte Mischung aus allem, der ist hier genau richtig.

Beim Eröffnungsabend des 32. Musikfests Bremen wird jeder fündig. In diesem Jahr kann man sich ab 18 Uhr aus 18 Konzerten an 9 Spielstätten in jeweils 2 Zeitschienen à 60 Minuten seine persönliche Musikroute aus den Favoriten zusammenstellen:

Die einzelnen Konzerte haben eine Länge von ca. 45 Minuten, so dass den Besuchern zwischen den Konzerten jeweils genügend Zeit bleibt, den nächsten Veranstaltungsort aufzusuchen.

Die Tickets kosten 30 Euro pro Konzert und können unter 0421-336699 reserviert werden, das komplette Programm steht hier.