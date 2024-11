Eine Hand voll Drachenfeuer

Das Figurentheater Winter spielt sein Stück für Kinder ab 4 Jahren: In einem fernen Land lebte einst ein Drache. Weil die Menschen ihn vergaßen, zog er sich in eine Höhle zurück und behielt sein Drachenfeuer für sich. Seitdem war es kalt. Am kältesten war es bei der Prinzessin Misunde, denn sie lebte ganz allein in ihren großen Hallen und schaute täglich hinaus, um nachzusehen, ob es endlich taute.

Tickets kosten für Kinder 6 und für Erwachsene 7 Euro.