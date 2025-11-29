Eine Handvoll Drachenfeuer

Das Figurentheater für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie ist eine mitreißende Geschichte über Freundschaft und die Angst vor dem Unbekannten und wie sie überwunden werden kann.

In einem Land, sehr weit von hier, lebte einst ein Drachen. Doch weil die Menschen ihn vergaßen, zog er sich in eine Höhle zurück und behielt sein Drachenfeuer für sich. Seitdem war es kalt geworden. So kalt, dass Milan und die anderen Menschen dort sich viele Pelze übereinander anziehen mussten. Die Mützen zogen sie sich so tief ins Gesicht, dass sie einander kaum noch wahrnahmen, und je mehr sie sich einhüllten, umso kälter wurde es. Am allerkältesten aber war es bei der Prinzessin Misunde, denn sie lebte ganz allein in ihren großen Hallen und schaute täglich hinaus, um nachzusehen, ob es endlich taute. Schließlich schien es nur noch einen Weg zu geben – den vermeintlich gefährlichen Drachen zu bekämpfen. Doch der wehrt sich dagegen. Wird es Milan gelingen, den Kreis zu durchbrechen und das Drachenfeuer zurückzuholen zu den Menschen?

Eintritt frei, auf Spendenbasis. Anmeldungen nimmt das Bürgerhaus telefonisch und über dessen Homepage entgegen.